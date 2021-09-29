Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Региональные
30 сентября 2021, 10:00

На Донбасі сім обстрілів за добу

За минулу добу сепаратисти на Донбасі сім разів порушували режим припинення вогню, бійці Збройних сил України не постраждали. Про це в четвер, 30 вересня, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, в районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу Пісків ворог обстріляв українські позиції, застосувавши ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Поблизу Шумів сепаратисти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів. А в напрямку Лебединського ворог чотири рази вів щільний вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З початку поточної доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню не зафіксовано

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: