На Донбасі сім обстрілів за добу

30 сентября 2021, 10:00

За минулу добу сепаратисти на Донбасі сім разів порушували режим припинення вогню, бійці Збройних сил України не постраждали. Про це в четвер, 30 вересня, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, в районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу Пісків ворог обстріляв українські позиції, застосувавши ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Поблизу Шумів сепаратисти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів. А в напрямку Лебединського ворог чотири рази вів щільний вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З початку поточної доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню не зафіксовано