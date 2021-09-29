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У США закликають вагітних вакцинуватися від COVID-19
ТЕКСТ: ДЕМ'ЯНЧУК ОЛЬГА, 30 вересня 2021, 01:57
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У США закликають вагітних вакцинуватися від COVID-19
У США закликають вагітних жінок пройти вакцинацію від COVID-19
Вагітних, жінок, які нещодавно народили або намагаються завагітніти, закликають пройти вакцинацію від COVID-19, щоб запобігти серйозним захворюванням.
У США Центр контролю захворювань закликає збільшити кількість вакцинацій від COVID-19 серед вагітних жінок. Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що вагітних, жінок, які нещодавно народили або намагаються завагітніти закликають пройти вакцинацію від COVID-19, щоб запобігти серйозним захворюванням і смерті.
Агентство охорони здоров'я заявило, що нові дані не показали підвищений ризик викидня від вакцинації.
Агентство охорони здоров'я в своєму останньому повідомленні навело дані, згідно з якими приблизно 97% вагітних, госпіталізованих з коронавірусом, ще не були вакциновані.