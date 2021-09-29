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30 сентября 2021, 11:30

У США закликають вагітних вакцинуватися від COVID-19

СПЕЦТЕМА: КАРАНТИН У КИЄВІ ТА УКРАЇНІ

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У США закликають вагітних вакцинуватися від COVID-19

ТЕКСТ: ДЕМ'ЯНЧУК ОЛЬГА, 30 вересня 2021, 01:57

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У США закликають вагітних вакцинуватися від COVID-19

У США закликають вагітних жінок пройти вакцинацію від COVID-19

Вагітних, жінок, які нещодавно народили або намагаються завагітніти, закликають пройти вакцинацію від COVID-19, щоб запобігти серйозним захворюванням.

У США Центр контролю захворювань закликає збільшити кількість вакцинацій від COVID-19 серед вагітних жінок. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що вагітних, жінок, які нещодавно народили або намагаються завагітніти закликають пройти вакцинацію від COVID-19, щоб запобігти серйозним захворюванням і смерті.

Агентство охорони здоров'я заявило, що нові дані не показали підвищений ризик викидня від вакцинації.

Агентство охорони здоров'я в своєму останньому повідомленні навело дані, згідно з якими приблизно 97% вагітних, госпіталізованих з коронавірусом, ще не були вакциновані.

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