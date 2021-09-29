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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
30 сентября 2021, 11:00

Протягом трьох місяців в країні знизиться кількість нелегальної продукції підакцизних товарів – Денис Монастирський

«Сьогодні під час зустрічі від підприємців прозвучали пропозиції, які можна втілити у життя, щоб зменшити кількість алкоголю та цигарок, які продають в країні нелегально. Ці питання можна вирішити протягом трьох місяців. Ми намітили конкретний план роботи. А також є чітке бачення правоохоронними органами реалізації обіцянок, які ми на себе взяли», - наголосив Денис Монастирський.

Нагадаємо, в МВС буде створено Офіс з питань захисту бізнесу для більш ефективної комунікації в справі захисту підприємців.

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