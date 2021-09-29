На Донбасі загинув військовий

З початку поточної доби сепаратисти тричі порушили режим припинення вогню. Під час обстрілів загинув український військовий. Про це в четвер, 30 вересня, повідомляє прес-центр штабу ООС.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям", - ідеться в повідомленні.
Відзначається, що один раз противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Режим тиші порушили:
Біля Новотошківського - прицільний обстріл позицій наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу Кам'янки - вогонь із артилерії калібру 122 мм;
у сторону населеного пункту Попасна - обстріл з автоматичних станкових гранатометів.