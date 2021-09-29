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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
30 сентября 2021, 12:30

Ердоган заявив, що купити С-400 Туреччину змушують США

Туреччина змушена купити у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400 через відмову США продати системи Patriot. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю The New York Times.

Турецький лідер впевнений, що ця угода з Росією коштувала непорозумінь зі США.

"Ми можемо посилювати нашу оборону так, як нам хочеться", - зазначив Ердоган.

Також президент Туреччини не згоден з твердженням, що купівля С-400, здатних збивати літаки країн НАТО, послабила альянс.

Ердоган додав, що право Туреччини самостійно вибирати постачальників зброї підтвердили генсек НАТО Єнс Столтенберг і екс-президент США Дональд Трамп.

Як відомо, в грудні минулого року США ввели санкції проти турецьких чиновників після закупівлі першої партії російських систем ППО.

За інформацією Reuters, отримання Туреччиною другої партії C-400 майже гарантовано приведе до нових санкцій США.

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