30 сентября 2021, 12:30 Ердоган заявив, що купити С-400 Туреччину змушують США Туреччина змушена купити у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400 через відмову США продати системи Patriot. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю The New York Times. Турецький лідер впевнений, що ця угода з Росією коштувала непорозумінь зі США. "Ми можемо посилювати нашу оборону так, як нам хочеться", - зазначив Ердоган. Також президент Туреччини не згоден з твердженням, що купівля С-400, здатних збивати літаки країн НАТО, послабила альянс. Ердоган додав, що право Туреччини самостійно вибирати постачальників зброї підтвердили генсек НАТО Єнс Столтенберг і екс-президент США Дональд Трамп. Як відомо, в грудні минулого року США ввели санкції проти турецьких чиновників після закупівлі першої партії російських систем ППО. За інформацією Reuters, отримання Туреччиною другої партії C-400 майже гарантовано приведе до нових санкцій США. Твитнуть Загрузка... Загрузка...