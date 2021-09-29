YouTube видалятиме відео з фейками про будь-які вакцини

30 сентября 2021, 13:00

Платформа для відеохостингу YouTube, що належить американському IT-концерну Google, повідомила в середу, 29 вересня, що, розширюючи зусилля в боротьбі з дезінформацією, почне видаляти контент, який ставить під сумнів будь-яку схвалену в світі вакцину. Це торкнеться всіх відеороликів, в яких ідеться про те, що вакцини небезпечні або можуть призводити до виникнення хронічних захворювань, уточнив віцепрезидент YouTube Метт Халпрін в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Рік тому YouTube вже запровадив заборону на деякі відеозаписи, які містять критику вакцин від коронавірусу. Відтоді платформа видалила понад 130 тисяч роликів за "порушення політики YouTube в області вакцин від COVID-19".

"Ми постійно бачимо, що помилкові заяви про вакцини від коронавірусу поширюються і на вакцини в цілому, і зараз настав момент, коли особливо важливо розширити роботу, яку ми почали з COVID-19, з тим щоб охопити і інші вакцини", - йдеться в офіційному блозі YouTube.

Блокування YouTube каналів Russia Today

Нагадаємо, що 28 вересня адміністрація YouTube заблокувала два німецькомовні канали Russia Today. Як повідомила пресслужба Google агентству dpa, канали RT DE видалили через поширення неправдивої інформації про коронавірус.

RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, що порушує наші правила щодо неправдивої інформації про COVID-19. Це призвело до припинення їхніх прав на публікацію відео. "Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; в результаті обидва канали були заблоковані за порушення умов використання YouTube", - уточнили в Google.

Головна редакторка RT Маргарита Симоньян назвала дії відеохостингу "медійною війною", заявивши, що "дуже чекає", коли в Росії заборонять DW й інші німецькі ЗМІ, а також закриють корпункти німецьких мовних компаній ARD і ZDF. Крім того, вона вимагає санкцій проти самого YouTube.

Тим часом Роскомнагляд вимагає від Google розблокувати YouTube-канали Russia Today і погрожує заблокувати відеохостинг. Відомство називає дії Google "актом цензури щодо російських ЗМІ".