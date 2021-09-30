На Донбасі за добу 13 обстрілів, у ЗСУ втрати

01 октября 2021, 09:00

Підрозділи сепаратистів за минулу добу 13 разів обстріляли позиції зСУ на Донбасі. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні в п'ятницю, 1 жовтня.

Зазначено, що ворог застосовував артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм і 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли фіксувалися біля Новотошківського, Кам'янки, Попасної, Золотого-4, Катеринівки. Світлодарська, Кримського, Павлополя і Талаківки.

У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям, один - вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої важкості, - йдеться в повідомленні.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити вогневу активність.

Станом на 7:00 п'ятниці порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.