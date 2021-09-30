На порталі Дія з'являться нові сервіси

01 октября 2021, 16:00

На порталі Дія з'являться кілька нових сервісів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці проектів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України Оксани Литвинової на Щорічному судовому форумі.

Як зазначила чиновниця, через Дію можна буде отримувати повідомлення про судове засідання, в якому громадянин бере участь. Також з'явиться можливість сплати штрафу за постановою про адміністративне правопорушення.

Крім того, користувачі можуть отримати електронне судове рішення, яке можна буде затверджувати або подавати до органів державної влади в електронному форматі.