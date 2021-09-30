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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
01 октября 2021, 09:30

В Україні відкрито сотні кримінальних справ за підробку COVID-сертифікатів

За дев'ять місяців поточного року правоохоронні органи відкрили 350 кримінальних справ за фактами підробки результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 і COVID-сертифікатів. Такі дані в четвер, 30 вересня, оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляється, покарання за підробку згаданих документів можуть варіюватися від штрафу до позбавлення волі на термін до п'яти років. У разі ж внесення неправдивих відомостей в електронну систему охорони здоров'я - до шести років ув'язнення.

При цьому у відомстві попередили, що кримінальна відповідальність передбачена не тільки для тих, хто виготовляє та розповсюджує підроблені документи, а й для тих, хто ними користується.

"Найгірше в ситуації з підробкою медичних довідок не те, що це кримінальний злочин, а то, що це ставить під загрозу як життя і здоров'я осіб, що користуються такими документами, так і життя людей навколо", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим в Міністерстві охорони здоров'я закликають українців повідомляти про випадки підробки ПЛР-тестів або документів про вакцинацію від коронавірусу.

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