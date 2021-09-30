У Зеленського прокоментували запуск відставки Разумкова

01 октября 2021, 10:30

Президент Володимир Зеленський не причетний до збору підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це заявив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров в ефірі телеканалу Україна 24 у четвер, 30 вересня.

"Це ініціатива пана Давида Арахамії, у нього можна запитати його мотиви про те, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради", - зазначив керівник прес-служби.

При цьому Никифоров додав, що Зеленський і Разумков "спілкуються, відносини у них нормальні, кожен виконує свою функцію".