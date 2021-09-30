Без України: РФ почала поставки газу в Угорщину

01 октября 2021, 11:00

Російський газовий монополіст Газпром з 1 жовтня почав поставляти газ в Угорщину в обхід території України. Про це в п'ятницю повідомляє ТАСС.

"Газпром з 1 жовтня почав поставляти газ в Угорщину за довгостроковим контрактом, укладеним 27 вересня, через газопровід Балканський потік (продовження Турецького потоку) і трубопроводи Південно-Східної Європи, - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Оператор ГТС України підтвердив, що Газпром зупинив транзит природного газу в напрямку Угорщини.

"Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності по Україні на вихід до Угорщини законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн м3 на добу", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що з урахуванням того, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні.

Гендиректор Оператор ГТС України Сергій Макогон нагадав, що Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України, і українська сторона жодного разу не порушувала зобов'язань.

"Український маршрут - найбільш економічно вигідний, тому що є найкоротшим шляхом поставки газу в Угорщину, про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки. Монополізація газових маршрутів Газпромом, яку ми зараз спостерігаємо, ставить питання про основні принципи функціонування газових ринків ЄС - конкурентності та прозорості. Посилення домінуючого положення одного гравця і використання ним важелів впливу в очевидно політичних цілях на тлі шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено", - заявив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.