В Японії з'ясували причину наявності домішок у вакцині Moderna

01 октября 2021, 11:30

Японська компанія Takeda Pharmaceutical назвала людську помилку причиною появи сторонніх домішок у COVID-вакцині компанії Moderna. Про це повідомляє Reuters в п'ятницю, 1 жовтня.

За даними звіту, проблема виникла через "неправильне фасування і людську помилку, пов'язану з візуально неправильною оцінкою необхідного проміжку в 1 мм при закритті вакцини у флаконах".

Усього було досліджено п'ять партій вакцини Moderna, виробленої в Іспанії в період з 27 червня по 3 липня. Перші три були відправлені в Японію і пізніше відкликані після виявлення сторонніх речовин.

У звіті говориться, що для уникнення в подальшому таких інцидентів, необхідно поліпшити робочі процедури і використовувати новий математичний апарат.

Нагадаємо, в серпні влада Японії призупинила використання трьох партій Moderna, що містили 1,63 млн доз, після того, як стало відомо про виявлення в них домішок.