Кремль вважає політизованими претензії щодо газу

01 октября 2021, 13:00

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відкинув претензії в питанні поставок газу, повідомляє ТАСС у п'ятницю, 1 жовтня.

"Претензії до Росії були і будуть. Велика частина цих претензій, як ми знаємо, досить політизована. Але головне в цій ситуації - те, що ми послідовно залишаємося вірні нашим зобов'язанням", - сказав він у відповідь на запитання, чи очікує Кремль нових претензій після припинення транзиту газу через Україну в Угорщину.

Пєсков запевнив, що Росія виконує всі свої зобов'язання щодо газових контрактів в Європу.

Також він відповів на питання, чи вплине зміна влади в Німеччині на сертифікацію газопроводу Північний потік-2.

"У Німеччині ж продовжують працювати всі відомства, всі органи, в тому числі і ті відомства, які будуть сертифікувати цей об'єкт. Тому ніякої паузи в роботі там немає і не передбачається, робота йде своєю чергою", - сказав Пєсков.