СБУ опублікувала відео допиту бойовика «ЛНР», який втік від терористів на позиції українських військових

01 октября 2021, 13:30

Співробітники СБУ встановили, що бойовик є колишнім мешканцем Попасної. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом з батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань.

Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із незаконним збройним формуванням так званої «6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР».

Він проходив «службу» на різних посадах і брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС.

Бойовик надав свідчення слідчим СБУ. За його словами, він розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто. Іншого варіанту, як втекти під час чергування у нього не було.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Затримання та документування проводили Департамент військової контррозвідки СБ України спільно з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, військовослужбовцями Збройних Сил України за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.