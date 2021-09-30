ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів у нардепи

02 октября 2021, 09:00

Центральна виборча комісія зареєструвала 45 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №197 (Черкаська область) та одномандатному виборчому окрузі №184 (Херсонська область), які відбудуться 31 жовтня. Про це в п'ятницю, 1 жовтня, повідомила ЦВК на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, на засіданні в п'ятницю комісія зареєструвала 13 кандидатів. Таким чином, ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.

Уточнюється, що кандидатами в окрузі №184 (Херсонська область) зареєстрували Дмитра Васильєва, Юрія Колихаєва, Сергія Козиря, Геннадія Борисовича Лагуту і Геннадія Васильовича Лагуту як самовисуванців, а також Олександра Пономарьова від партії "Блок опозиційних сил".

Крім того, в окрузі №197 (Черкаська область) зареєстрували Юлію Гершун, Владислава Володимировича Голуба, В'ячеслава Володимировича Голуба й Івана Степанця як самовисуванців, а також Тамару Звягінцеву від "Української політичної партії "Християнський рух", Владислава Пильника від партії" Могутня Україна", Сергія Чередниченка від партії "Партія Антона Яценка".

Таким чином, загалом у 184-му окрузі зареєстровано 19 кандидатів, а у 197-му - 26.

Згідно з календарним планом ЦВК, до 5 жовтня включно повинна завершитися реєстрація кандидатів. Передвиборна агітація повинна бути завершена о 24:00 29 жовтня.

Результати виборів ЦВК повинні бути встановлені до 15 листопада включно.