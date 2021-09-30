У Грузії виключають помилування Саакашвілі

02 октября 2021, 10:00

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі в п'ятницю, 1 жовтня, заявила, що не помилує Михайла Саакашвілі. Паралельно в прокуратурі Грузії заявили, що екс-президент Грузії проведе за ґратами як мінімум шість років, повідомляє Sputnik Грузія.

"Моя відповідь проста і остаточна: ні і ніколи", - сказала Саломе Зурабішвілі про можливе помилування третього президента Грузії. При цьому вона підкреслила, що "країна втомилася і мріє про справедливість і мир".

У грузинській прокуратурі заявили, що вироки, винесені Саакашвілі в Грузії, оскарженню не підлягають.

"У Грузії порушено 13 кримінальних справ проти екс-президента. За двома вже винесені заочні вироки - 3 і 6 років позбавлення волі", - цитує Sputnik Грузія повідомлення прокуратури.

Там також повідомили, що Саакашвілі проведе в грузинській в'язниці мінімум шість років.

"Михайло Саакашвілі визнаний винним трьома інстанціями суду у справі про побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі і у справі співробітника Об'єднаного банку Грузії Сандро Гиргвліані і як покарання йому визначено шість років позбавлення волі. Рішення за цими справами остаточні і оскарженню не підлягають", - заявили в Генеральній прокуратурі Грузії.

Також прокуратура Грузії порушила нову справу проти Михайла Саакашвілі, в зв'язку з незаконним перетином кордону.

Водночас затриманням Саакашвілі занепокоїлися в США. У Держдепі заявили, що стежать за розвитком ситуації і закликали владу Грузії забезпечити Саакашвілі справедливе поводження відповідно до закону.

А грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія повідомила, що Саакашвілі оголосив голодування.