Експерт пояснила, що не можна робити при коронавірусі

02 октября 2021, 11:00

Експерт UNISEF Катерина Булавіна розповіла, як не потрібно лікувати COVID-19. Своєю думкою фахівець в п'ятницю, 1 жовтня, поділилася в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

Вона зазначила, що проблема невисоких темпів вакцинації, про яку так багато говорять в Україні, не єдина проблема, яка загрожує українцям.

"Самолікування коронавірусної інфекції може виявитися смертельним", - зазначила експерт.

Булавінова нагадала, що не менш важливо для одужання вибрати правильне лікування під час перебігу хвороби.

"Ці смерті, вони не тільки про те, що не вакциновані люди, вони ще й про дуже високі ризики, пов'язані з неправильним лікуванням і самолікуванням. Будь ласка, забудьте слово "антибіотики", поки для цього не буде вагомих підстав. Знайдіть собі гарного лікаря і перестаньте робити дурниці, тому що ви можете себе вбити цим", - заявила Булавіна.