COVID-19: від ускладнень померли ще 17 хворих в області, з них семеро – в Сєвєродонецьку

02 октября 2021, 12:39

За минулу добу на Луганщині лабораторно підтверджено 372 нових випадки COVID-19. Географія виявлених захворювань:

Лисичанськ – 85, Рубіжне – 33, Сєвєродонецьк – 71, Біловодськ – вісім, Білокуракине – сім, Кремінна – 18, Марківка – три, Мілове – одне, Новоайдар – 17, Новопсков – 16, Попасна – 36, Сватове – 22, Станиця Луганська – 10, Старобільськ – 38, Троїцьке – сім.

За весь час досліджень в області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 34 699 випадках.

Одужали – 28 536 (за останню добу – 139), лікуються – 5 045 (399 – стаціонарно, 4 646 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіло 1 832 дитини віком до 17 років. З них одужали – 1 398.

Рівень захворюваності в області на 100 тисяч населення дорівнює 584 (при пороговому рівні – 75), рівень госпіталізації – 51,3 (при пороговому рівні – 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 55-річна жінка та 58-річний чоловік із Лисичанська; 70-річний чоловік із Рубіжного; 69-річний та 86-річний чоловіки, 60-річна, 69-річна, дві 75-річні та 81-річна жінки з Сєвєродонецька; 47-річний чоловік із Білокуракиного; 79-річний чоловік із Кремінної; 84-річний та 93-річний чоловіки з Попасної; 59-річна жінка зі Сватового; 60-річна та 62-річна жінки зі Старобільська.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померли 1 118 людей.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 2 жовтня (09:00) в Україні 2 447 222 підтверджених випадки COVID-19, із них 56 649 летальних, 2 261 924 особи одужали. Загалом проведено 12 922 388 тестувань методом ПЛР. За добу зафіксовано 11 809 нових випадків; летальних – 203; здійснено 91 103 тестування; одужали 3 469 осіб.