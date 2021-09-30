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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
02 октября 2021, 13:00

Захворюваність на COVID тримається близько 12 тисяч - МОЗ

За минулу добу в Україні зафіксовано 11 809 нових випадків COVID-19, з них дітей - 1104, медпрацівників - 235. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я в суботу, 2 жовтня.

Також за минулу добу:

госпіталізовані - 2 692 людини;

летальних випадків - 203;

одужали - 3469 осіб.

За добу протестовані: методом ПЛР - 46962 людини, методом ІФА - 11787 осіб, експрес-тестами - 32354 людини.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 447 222 особи;

одужали - 2 261 924 особи;

летальних випадків - 56 649;

проведено ПЛР-тестів - 12 922 388.

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