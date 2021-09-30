Захворюваність на COVID тримається близько 12 тисяч - МОЗ

За минулу добу в Україні зафіксовано 11 809 нових випадків COVID-19, з них дітей - 1104, медпрацівників - 235. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я в суботу, 2 жовтня.
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 2 692 людини;
летальних випадків - 203;
одужали - 3469 осіб.
За добу протестовані: методом ПЛР - 46962 людини, методом ІФА - 11787 осіб, експрес-тестами - 32354 людини.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 447 222 особи;
одужали - 2 261 924 особи;
летальних випадків - 56 649;
проведено ПЛР-тестів - 12 922 388.