02 октября 2021, 13:00 Захворюваність на COVID тримається близько 12 тисяч - МОЗ За минулу добу в Україні зафіксовано 11 809 нових випадків COVID-19, з них дітей - 1104, медпрацівників - 235. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я в суботу, 2 жовтня. Також за минулу добу: госпіталізовані - 2 692 людини; летальних випадків - 203; одужали - 3469 осіб. За добу протестовані: методом ПЛР - 46962 людини, методом ІФА - 11787 осіб, експрес-тестами - 32354 людини. За весь час пандемії в Україні: захворіли - 2 447 222 особи; одужали - 2 261 924 особи; летальних випадків - 56 649; проведено ПЛР-тестів - 12 922 388. Твитнуть Загрузка... Загрузка...