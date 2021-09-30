Справа Саакашвілі: у Грузії подякували Україні

02 октября 2021, 14:00

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі подякував Україні за плідну співпрацю, в тому числі і у справі затримання екс-президента країни Михайла Саакашвілі, повідомляє ТАСС у суботу, 2 жовтня.

"Я хочу публічно сказати, що я вдячний українській стороні. У останній період у нас складалася і складається дуже плідна співпраця. Я згадаю справу про екстрадицію Мегіса Кардави (колишній глава Військової поліції Міноборони Грузії), а зараз вже і справа Саакашвілі. Це говорить про те, що у нас плідна співпраця", - сказав Гарібашвілі.

Раніше голова парламенту Грузії Каха Кучава заявив, що затримання Саакашвілі не зможе вплинути на взаємини Грузії і України, повідомляє Interpressnews.

"Що стосується відносин з Україною, одна людина не зможе загострити українсько-грузинську братську дружбу, яка завжди відрізнялася підтримкою один одного, як в горі, так і радості", - сказав Кучава.

За його словами, Саакашвілі втручався у вибори Грузії будучи громадянином України, а це було порушенням Конституції.

У свою чергу, Саакашвілі поширив сьогодні лист, в якому заявив, що знав про майбутній арешт і закликав йти на вибори, які сьогодні проходять в країні.

"Коли я їхав з Києва та приїхав сюди, я знав, що, швидше за все, мене заарештують за сфабрикованими, хибним вироками, винесеними за наказом Путіна. Жодна країна в світі, крім Росії, не визнає цей вирок, але я все ж приїхав, тому що вірю в свою країну і в кожного з вас. Я хочу попросити вас усіх піти на вибори, щоб жоден голос не був втрачений, а після цього ми повинні разом захищати результати референдуму. Моя свобода і, що більш важливо, свобода Грузії повністю залежить від ваших дій і боєздатності. Від цього також залежить міжнародна підтримка. Будь ласка, не сумнівайтеся і вірте, що наша перемога в наших руках, я люблю вас, ваш вірний Михайло Саакашвілі", - йдеться в листі