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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
02 октября 2021, 16:00

Шефір після замаху їздить на броньованому авто

Перший помічник президента Сергій Шефір після обстрілу його автомобіля, в результаті чого був поранений водій, пересів на броньований авто. Про це він розповів у Трускавці, куди прибув з президентом в суботу, 2 жовтня, повідомляє PavlovskyNEWS.

Також він прокоментував заяви в ЗМІ про те, що замах було інсценіровкою.

"Я читаю про це, десь смішно, десь прикро. Але я вважаю, що деякі журналісти будуть тільки в одному випадку говорити, що це не інсценування, якби був смертельний результат. В основному, хто хоче, хай спробує так інсценувати, якщо це можливо", - сказав він.

Також Шефір знову заявив, що причиною замаху є психологічний тиск на владу.

"Я думаю, що це тільки тиск на вищі ешелони влади. Інших версій у мене немає, я нікого не підозрюю, у мене з усіма нормальні робочі відносини. Це тиск в психологічному аспекті, більше ні в якому аспекті не бачу", - сказав він.

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