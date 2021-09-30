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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
02 октября 2021, 17:00

Зеленський дав коментар про відставку Разумкова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку відставки спікера Верховної Ради Разумкова. Про це він сказала в ефірі телеканалу ДІМ.

"Діма і його консультанти допустили велику помилку, що вирішили винести в публічну площину", - сказав зокрема Зеленський.

Зеленський також сказав, що відставка спікер ВР - це внутрішня справа фракції Слуги народу.

За словами президента, якщо у людини політичні погляди відрізняються від поглядів понад 200 нардепів і 73% населення, які голосували на виборах за програму "слуг", то значить він живе "своїм особистим життям".

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