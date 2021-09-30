Зеленський дав коментар про відставку Разумкова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку відставки спікера Верховної Ради Разумкова. Про це він сказала в ефірі телеканалу ДІМ.
"Діма і його консультанти допустили велику помилку, що вирішили винести в публічну площину", - сказав зокрема Зеленський.
Зеленський також сказав, що відставка спікер ВР - це внутрішня справа фракції Слуги народу.
За словами президента, якщо у людини політичні погляди відрізняються від поглядів понад 200 нардепів і 73% населення, які голосували на виборах за програму "слуг", то значить він живе "своїм особистим життям".