02 октября 2021, 17:00 Зеленський дав коментар про відставку Разумкова Президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку відставки спікера Верховної Ради Разумкова. Про це він сказала в ефірі телеканалу ДІМ. "Діма і його консультанти допустили велику помилку, що вирішили винести в публічну площину", - сказав зокрема Зеленський. Зеленський також сказав, що відставка спікер ВР - це внутрішня справа фракції Слуги народу. За словами президента, якщо у людини політичні погляди відрізняються від поглядів понад 200 нардепів і 73% населення, які голосували на виборах за програму "слуг", то значить він живе "своїм особистим життям". Твитнуть Загрузка... Загрузка...