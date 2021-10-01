У Держдепі США кадрова криза через ПП-2

03 октября 2021, 09:00

Американський сенатор-республіканець Тед Круз блокує затвердження безлічі кандидатів на посади в Держдепартаменті США з метою домогтися від Білого дому введення нових санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2. Про це в суботу, 2 жовтня, повідомила газета The New York Times.

"Запекла боротьба із сенатором від Техасу Тедом Крузом через російський газопровід, за словами офіційних осіб адміністрації Байдена, викликала кадрову кризу. <...> Круз затримує затвердження десятків кандидатур у Держдепартаменті, включаючи 59 можливих послів", - йдеться в матеріалі.

При цьому, як повідомляється, сенатор погрожує заблокувати десятки інших призначень.

Дії Круза прокоментував сенатор-демократ Роберт Менендес. Він заявив, що ситуація є безпрецедентною.

"У даному випадку має місце безпрецедентна і повна затримка затверджень усіх кандидатур, незалежно від того, чи мають вони якесь відношення до розглянутого політичного питання. Я не бачив нічого подібного за 30 років роботи у сфері зовнішньої політики", - додав він.

Як відомо, у США кожен член Сенату може відкласти розгляд будь-якого законопроекту чи голосування з будь-якого питання, щоб більш уважно ознайомитися з його змістом