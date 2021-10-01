03 октября 2021, 10:00

Після виїзного засідання членів фракції Слуга народу в Трускавці відбулася церемонія нагородження депутатів під назвою Слугам по заслугах. Про це в ніч на неділю, 3 жовтня, повідомила прес-секретар фракції Юлія Палійчук у Telegram.

За її словами, програма нагородження передбачала премії в 16 номінаціях, шість із яких є жартівливими.

Отже, нагороди були розподілені таким чином:

Відповідальність року - Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту;

Шаолінь року - Микола Сольський як депутат, який провів за трибуною найбільше часу;

Наполегливість року - Галина Третьякова, яка, незважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій;

Євроінтегратор року - Марія Мезенцева;

Децентралізатор року - Віталій Безгін;

Червона кнопка року - Людмила Буймистер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти;

Батько року - Павло Сушко як депутат, який піклується про дітей з особливими потребами;

Інвест-няня року - голова ТСК (тимчасової слідчої комісії) щодо захисту інвесторів Галина Янченко;

Бджоли проти меду - Анастасія Радіна за найбільш "хворобливі" для депутатів закони;

Кількість і якість - Данило Гетманцев як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.

Як зазначила Палійчук, у жартівливих номінаціях (інформація про них незабаром була видалена з Telegram-каналу прес-секретаря) депутатів нагороджували гарбузами. Таким чином, овочі отримали:

Жан Беленюк як переможець у номінації Чим би депутат не тішився за сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх";

Михайло Радуцький - у номінації Трохи по-мобільному за всім відоме листування в месенджері;

Давид Арахамія й Олександр Корнієнко - у номінації ЦВЛ (цитати великих людей) за відому розмову з включеними мікрофонами;

Галина Третьякова - у номінації 18+ за переписку про матрац;

Роксолана Підласа - у номінації Що це було за законопроект про напівпровідники;

Микола Тищенко - у номінації Турбо жим-жим