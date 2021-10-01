Після виїзного засідання членів фракції Слуга народу в Трускавці відбулася церемонія нагородження депутатів під назвою Слугам по заслугах. Про це в ніч на неділю, 3 жовтня, повідомила прес-секретар фракції Юлія Палійчук у Telegram.
За її словами, програма нагородження передбачала премії в 16 номінаціях, шість із яких є жартівливими.
Отже, нагороди були розподілені таким чином:
Відповідальність року - Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту;
Шаолінь року - Микола Сольський як депутат, який провів за трибуною найбільше часу;
Наполегливість року - Галина Третьякова, яка, незважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій;
Євроінтегратор року - Марія Мезенцева;
Децентралізатор року - Віталій Безгін;
Червона кнопка року - Людмила Буймистер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти;
Батько року - Павло Сушко як депутат, який піклується про дітей з особливими потребами;
Інвест-няня року - голова ТСК (тимчасової слідчої комісії) щодо захисту інвесторів Галина Янченко;
Бджоли проти меду - Анастасія Радіна за найбільш "хворобливі" для депутатів закони;
Кількість і якість - Данило Гетманцев як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.
Як зазначила Палійчук, у жартівливих номінаціях (інформація про них незабаром була видалена з Telegram-каналу прес-секретаря) депутатів нагороджували гарбузами. Таким чином, овочі отримали:
Жан Беленюк як переможець у номінації Чим би депутат не тішився за сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх";
Михайло Радуцький - у номінації Трохи по-мобільному за всім відоме листування в месенджері;
Давид Арахамія й Олександр Корнієнко - у номінації ЦВЛ (цитати великих людей) за відому розмову з включеними мікрофонами;
Галина Третьякова - у номінації 18+ за переписку про матрац;
Роксолана Підласа - у номінації Що це було за законопроект про напівпровідники;
Микола Тищенко - у номінації Турбо жим-жим