На Донбасі скоротилася кількість обстрілів

Сепаратисти на Донбасі за минулу добу чотири рази порушили "тишу". В тому числі, використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
Так, в напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.
Біля Новолуганського сепаратисти двічі здійснили обстріл, використовуючи ручні протитанкові і підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
Втрат серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил немає.
Українські військові вели активну оборону і давали належну відповідь супротивнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
"Станом на 7 годину ранку, 4 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили в штабі, додавши, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС.