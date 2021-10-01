На Донбасі скоротилася кількість обстрілів

04 октября 2021, 09:00

Сепаратисти на Донбасі за минулу добу чотири рази порушили "тишу". В тому числі, використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, в напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новолуганського сепаратисти двічі здійснили обстріл, використовуючи ручні протитанкові і підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил немає.

Українські військові вели активну оборону і давали належну відповідь супротивнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Станом на 7 годину ранку, 4 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили в штабі, додавши, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС.