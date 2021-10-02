Рада збереться позапланово задля підвищення пенсій

04 октября 2021, 13:00

Верховна Рада проведе 7 жовтня позачергове засідання, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков в ході погоджувальної ради в понеділок, 4 жовтня.

"Інформую всіх колег, що сьогодні вранці надійшла від 153 народних депутатів пропозиція про проведення позачергового засідання, воно планується на четвер, як завжди, о 16:00", - сказав Разумков.

Як повідомив нардеп Антон Поляков, засідання відбудеться за його ініціативою. На ньому розглянуть питання підняття пенсій.

"По-перше, вимагаємо привести рівень мінімальної пенсії до рівня мінімальної зарплати... По-друге, ми вимагаємо виконати рішення КСУ щодо скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років. По-третє, ми вимагаємо підвищення соцзабезпечення чорнобильцям і дітям війни", - написав він у телеграм.