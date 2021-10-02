З 1 жовтня кількість аптек з доступними інсулінами по країні зросла в чотири рази, на Луганщині – із 23 до 150

04 октября 2021, 14:00

5300 аптек та аптечних пунктів по всій країні відпускатимуть інсулін за електронним рецептами безоплатно або з доплатою. Вартість інсулінів аптекам відтепер напряму відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України.

Попередній механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну за субвенцією мав два суттєві недоліки. Перший – недостатній розмір субвенції для забезпечення 100% потреби пацієнтів з цукровим діабетом спричиняв необхідність дофінансовування програми з боку місцевої влади. Траплялись ситуації, коли інсулінів для пацієнтів вистачало лише на перші дні місяця, все інше залежало від фінансової спроможності або місцевих бюджетів, або пацієнтів. Пацієнти через брак коштів змушені були приймати менші дози препаратів інсуліну, ніж їм призначено або пропускати їх. Другий недолік - обмежений доступ до лікування через невелику кількість аптек, які брали участь у програмі.

Щоб забезпечити рівний доступ до безоплатних препаратів інсуліну пацієнтам упродовж всього року, механізм забезпечення інсулінами змінено.

На відшкодування вартості інсулінів з 1 жовтня і до кінця року виділено 660 млн гривень. Цього достатньо, щоб за умови дотримання чітких правил забезпечити пацієнтів інсуліном безоплатно. Усі учасники процесу користуватимуться тими перевагами, які надає єдиний платник, як це зараз відбувається з програмою «Доступні ліки». На її прикладі всі побачили, що співпраця держави та бізнесу відбувається прозоро та за єдиними, однаковими для всіх правилами.

На 1 жовтня кількість аптек, в яких пацієнт зможе отримати інсулін, в цілому по країні зросла в чотири рази. Станом на 1 жовтня до програми реімбурсації інсулінів приєднались понад 560 аптечних закладів-юридичних осіб, які мають 5300 місць відпуску, тобто аптек та аптечних пунктів, по всій країні. Ще 60 юридичних осіб підписують договори зі свого боку, а це ще плюс понад 200 аптек. А за даними регіональних департаментів охорони здоров’я, протягом січня-серпня 2021 року пацієнти отримували інсулін у понад 1400 аптеках України.

Доступ для пацієнтів із цукровим діабетом до необхідних ліків значно покращено. Наприклад,у Луганській області раніше кількість аптек, де пацієнти отримували інсулін за паперовим рецептом, становила 23, зараз – 150.

До програми реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення можуть приєднатись як комунальні, так і приватні аптечні заклади, аптеки-ФОП. Збільшується кількість місць відпуску інсулінів і у державних аптек.

Нагадуємо, що з 1 жовтня препарати інсуліни можна буде отримати за електронним рецептом. Перший електронний рецепт на інсулін пацієнту виписує лікар-ендокринолог, на основі створеного та внесеного в електронну систему охорони здоров’я плану лікування. Повторний рецепт зможе також виписати сімейний лікар. До кого звертатись за повторним електронним рецептом пацієнт обирає самостійно.

Маючи електронний рецепт пацієнт обирає будь-яку аптеку, в будь-якому регіоні країни, яка має договір з НСЗУ за напрямом реімбурсації інсулінів. Впізнати таку аптеку можна буде за наліпкою «+Інсуліни». Крім того, знайти такі аптеки допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за безкоштовним номером 16-77. Також найближчим часом інформація з’явиться на онлайн-дашбордах НСЗУ.

За інформацією Національної служби здоров’я України