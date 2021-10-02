У Сімферополі вночі затримали майже сотню людей

04 октября 2021, 14:30

У Сімферополі російські силовики затримали близько 90 осіб, які вночі зібралися на своїх автомобілях на дрифт-вечірку, яка тривала на парковці торгового центру. Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомляє Інтерфакс з посиланням на так зване "МВС у Криму".

Зазначається, що стосовно 24 осіб поліцейські склали адміністративні протоколи у зв'язку з порушенням антиковідних обмежень, міграційного законодавства, невиконання батьками обов'язків з виховання неповнолітніх, а також з порушенням правил дорожнього руху.

"Із затриманими провели профілактичні бесіди, щоб вони надалі не порушували закони", - йдеться в повідомленні.

За інформацією так званої "поліції", йдеться про парковку торгового центру Ашан. Молоді люди регулярно збираються там, в тому числі для змагань в дрифті. Місцеві жителі скаржаться на порушення тиші ночами.