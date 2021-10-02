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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Криминал
04 октября 2021, 15:00

СБУ повідомила про підозру шпигуну спецслужб РФ, який збирав секретні дані про українські військові підрозділи

СБУ повідомила про підозру у шпигунстві агенту ГУ ГШ ЗС РФ. Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про підрозділи Збройних Сил України.

Нагадаємо, що у серпні цього року під час спецоперації у Луганській області, контррозвідники СБУ затримали іноземного агента на спробі передачі «кураторам» відомостей, які містять державну таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що іноземець збирав розвіддані про підрозділи ООС. Для цього він виїжджав у райони розташування військових об’єктів і проводив фотофіксацію.

Крім того, для одержання секретних відомостей, зловмисник намагався встановлювати особисті контакти з військовослужбовцями.

Наразі затриманому судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи з викриття правопорушення проводили контррозвідники та слідчі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

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