СБУ повідомила про підозру шпигуну спецслужб РФ, який збирав секретні дані про українські військові підрозділи

04 октября 2021, 15:00

СБУ повідомила про підозру у шпигунстві агенту ГУ ГШ ЗС РФ. Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про підрозділи Збройних Сил України.

Нагадаємо, що у серпні цього року під час спецоперації у Луганській області, контррозвідники СБУ затримали іноземного агента на спробі передачі «кураторам» відомостей, які містять державну таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що іноземець збирав розвіддані про підрозділи ООС. Для цього він виїжджав у райони розташування військових об’єктів і проводив фотофіксацію.

Крім того, для одержання секретних відомостей, зловмисник намагався встановлювати особисті контакти з військовослужбовцями.

Наразі затриманому судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи з викриття правопорушення проводили контррозвідники та слідчі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.