ЄС не розглядає скасування безвізу для України

04 октября 2021, 15:30

Євросоюз зараз не розглядає можливість скасування безвізу для українців, незважаючи на критику Європейської палати аудиторів через неповне виконання безвізових критеріїв. Про це заявила глава групи підтримки України в Єврокомісії, заступник гендиректора з питань сусідства та розширення ЄК Катаріна Матернова, повідомляє Європейська правда в понеділок, 4 жовтня.

"Відповім прямо: безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що Україна вибрала європейське майбутнє. А значить, візова лібералізація є хорошим прикладом і стимулом для інших країн з аналогічним прагненням", - сказала Матернова.

Водночас в теорії в Єврокомісії не відкидають жодного з варіантів.

"Ми будемо і надалі моніторити антикорупційні критерії за "механізмом призупинення безвізу", що включає безперервне виконання індикаторів лібералізації і рекомендацій", - додала Матернова.