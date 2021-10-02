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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
04 октября 2021, 15:30

ЄС не розглядає скасування безвізу для України

Євросоюз зараз не розглядає можливість скасування безвізу для українців, незважаючи на критику Європейської палати аудиторів через неповне виконання безвізових критеріїв. Про це заявила глава групи підтримки України в Єврокомісії, заступник гендиректора з питань сусідства та розширення ЄК Катаріна Матернова, повідомляє Європейська правда в понеділок, 4 жовтня.

"Відповім прямо: безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що Україна вибрала європейське майбутнє. А значить, візова лібералізація є хорошим прикладом і стимулом для інших країн з аналогічним прагненням", - сказала Матернова.

Водночас в теорії в Єврокомісії не відкидають жодного з варіантів.

"Ми будемо і надалі моніторити антикорупційні критерії за "механізмом призупинення безвізу", що включає безперервне виконання індикаторів лібералізації і рекомендацій", - додала Матернова.

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