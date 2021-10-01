Транзит газу до Угорщини через Україну відновили

04 октября 2021, 10:00

Транзит газу через Україну в Угорщину, який був повністю зупинений напередодні 3 жовтня, відновлений. Про це в неділю, 3 жовтня, свідчать дані угорської оператора газотранспортної системи FGSZ.

Згідно з інформацією оператора ГТС Угорщини, потік газу через пункт "Берегово", який знаходиться на кордоні з Україною, складає 2,074 млн. кубометрів на годину, тоді як раніше в той же день зазначалося, що прокачування повністю припинене.

До цього, 1 жовтня, Оператор ГТС України (ОГТСУ) повідомив, що транзит російського газу в Угорщину через українську територію зупинений.

Разом з тим дані ОГТСУ свідчили, що транзит газу до Угорщини через Україну в п'ятницю повністю не припинявся, але впав майже в чотири рази, а 2 жовтня - в два рази.

Відомо, що з 1 жовтня "Газпром" почав постачання газу до Угорщини через газопровід "Балканський потік" і трубопроводи південно-східної Європи в обхід України. Угорщина за умовами контракту з "Газпромом" отримає 4,5 мільярда кубометрів газу в рік протягом усього терміну угоди. З них 3,5 мільярда надійдуть через Сербію, ще 1 мільярд - через Австрію. Термін дії контракту складає 15 років.