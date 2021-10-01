Грузинська опозиція організовує протести на підтримку Саакашвілі

04 октября 2021, 09:30

Грузинська опозиція організовує протести за свободу Михайла Саакашвілі. Голова "Єдиного національного руху" Ніка Мелія звернувся до своїх прихильників із закликом вийти на мітинг. Про це в неділю, 3 жовтня, говориться на Facebook сторінці Ніки Мелії.

"Свободу Міші!", - написав політик на своїй сторінці.

Повідомлення підтримала велика кількість шанувальників грузинського опозиціонера

Мітинг планується провести в замку Руставі в понеділок, 4 жовтня, о 15.00.

Напередодні місцевих виборів в Грузії екс-президент Михайло Саакашвілі вперше за вісім років повернувся в країну. У Грузії він засуджений за кількома кримінальними справами, увечері 1 жовтня Саакашвілі затримали і помістили в СІЗО. Політику загрожує шість років в'язниці.

У 2015 році Саакашвілі отримав українське громадянство і на сьогоднішній день є главою Виконавчого комітету реформ України.