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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
04 октября 2021, 09:30

Грузинська опозиція організовує протести на підтримку Саакашвілі

Грузинська опозиція організовує протести за свободу Михайла Саакашвілі. Голова "Єдиного національного руху" Ніка Мелія звернувся до своїх прихильників із закликом вийти на мітинг. Про це в неділю, 3 жовтня, говориться на Facebook сторінці Ніки Мелії.

"Свободу Міші!", - написав політик на своїй сторінці.

Повідомлення підтримала велика кількість шанувальників грузинського опозиціонера

Мітинг планується провести в замку Руставі в понеділок, 4 жовтня, о 15.00.

Напередодні місцевих виборів в Грузії екс-президент Михайло Саакашвілі вперше за вісім років повернувся в країну. У Грузії він засуджений за кількома кримінальними справами, увечері 1 жовтня Саакашвілі затримали і помістили в СІЗО. Політику загрожує шість років в'язниці.

У 2015 році Саакашвілі отримав українське громадянство і на сьогоднішній день є главою Виконавчого комітету реформ України.

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