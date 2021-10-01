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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
04 октября 2021, 10:30

КНДР має намір відновити зв'язок з Південною Кореєю

У КНДР заявили, що всі міжкорейські канали зв'язку будуть відновлені вранці 4 жовтня. Про це повідомляє РИА-Новости з посиланням на агентство Ренхап.

Повідомляється, що спочатку ця ініціатива була висунута північнокорейським лідером Кім Чен Ином. У Південній Кореї її підтримали.

Раніше заступник завідувача відділом ЦК Трудової партії Кореї, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Е Чжон заявляла, що Пхеньян готовий до діалогу з Сеулом і "вважає оголошення припинення війни цікавою пропозицією і хорошою ідеєю, але у відповідний час і при дотриманні необхідних для такого обговорення умов". Серед умов вона назвала відсутність ворожості з боку Південної Кореї, взаємоповага і відмова від упереджень, "несправедливих подвійних стандартів".

Також вона заявила, що Північна Корея готова не тільки проголосити мир з Південною Кореєю, а й відновити міжкорейський офіс зв'язку та провести саміт керівників країн.

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