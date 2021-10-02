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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
04 октября 2021, 11:00

В Ізраїлі третя доза стала обов'язковою для завершення COVID-вакцинації

Ізраїль став першою країною, де необхідна вакцинація бустерною дозою для отримання сертифіката вакцинації від COVID-19. Про це повідомляє Mail Online.

Зазначається, що тим, хто не отримав бустерної дози COVID-вакцини, забороняється перебувати в закритих приміщеннях.

Відвідувати магазини, ресторани, культурні заходи та спортзали можна лише тричі щепленим від коронавірусу особам.

Через це десятки ізраїльтян влаштували демонстрації по всій країні.

Станом на 3 жовтня понад 60 відсотків населення Ізраїлю отримали дві дози медзасобу виробництва Pfizer / BioNTech, а майже 3,5 мільйона з 9,3 мільйона ізраїльтян вже отримали бустерну вакцинацію.

Як повідомило ізраїльське Міністерство охорони здоров'я, станом на неділю, 3 жовтня, понад 70 відсотків з 588 активних випадків хвороби в ізраїльських лікарнях фіксують у невакцинованих пацієнтів.

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