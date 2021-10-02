В Україні різке зменшення кількості приросту COVID-19

04 октября 2021, 11:00

В Україні на вихідних різко скоротилася кількість виявлених випадків коронавірусу. Так, у неділю його виявили у 4821 людини, що значно менше, ніж днем ​​раніше, коли виявили менш як вісім тисяч. Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 3 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 4 821 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 2 092 людини;

летальних випадків - 114;

одужали - 1 116 осіб.

Протестовано: методом ПЛР - 16 214 осіб, методом ІФА - 2525 осіб, експрес-тестами - 11 848 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 460 010 осіб;

одужали - 2 264 523 особи;

летальних випадків - 56 889;

проведено ПЛР-тестів - 12 966 892.