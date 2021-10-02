У помаранчевій зоні карантину сім областей

Станом на ранок понеділка, 4 жовтня, сім областей України відповідають помаранчевій зоні адаптивного карантину. Про це свідчать на дані на сайті МОЗ.
Так, показники помаранчевої зони мають такі області:
Житомирська,
Запорізька,
Рівненська,
Сумська,
Харківська,
Херсонська,
Чернівецька.
У всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності на коронавірус. Найгірша ситуація зараз у Чернівецькій області - 609, на другому місці Харківська - 433, хоча нормою є не більше 75 на 100 тисяч населення.
Крім того, рівень COVID-госпіталізацій перевищено в Запорізькій області - 62,5%, Харківській - 68,6%, Херсонській - 65,4 і Чернівецькій 65,6%.
А в Харківській області спостерігається завищення норми щодо завантаженості COVID-ліжок з киснем - 66,4% в порівнянні з дозволеними 65%.