Зеленський розгляне петицію про покарання за примусову вакцинацію

04 октября 2021, 12:00

Петиція про введення кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію на сайті президента станом на ранок понеділка, 4 жовтня, набрала необхідні 25 тисяч голосів.

"Терміново ввести кримінальну відповідальність у вигляді покарання позбавлення волі на термін від 3 до 5 років за примусову вакцинацію. Примусову вакцинацію у вигляді погроз звільненням і/або недопуском до роботи прирівняти до поняття "примусова вакцинація", - йдеться в тексті петиції.

Відзначимо, що в Україні планують ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників освітньої сфери і чиновників місцевих державних адміністрацій.

На момент публікації матеріалу петиція набрала 25 247 голосів за необхідних для розгляду 25 000. До кінця терміну ще 40 днів.