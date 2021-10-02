В ЄС зробили заяву у зв'язку з арештом Саакашвілі

04 октября 2021, 12:30

Європейський союз закликає Грузію бути стриманими і дотримуватися верховенства права. Відповідну заяву в понеділок, 4 жовтня, зробила представник зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі в зв'язку з арештом екс-президента країни Михайла Саакашвілі, передає ТАСС.

"Після повернення в Грузію колишнього президента Саакашвілі і подальшим арештом ЄС закликає владу і опозицію Грузії діяти стримано і дотримуватися верховенства закону. Фундаментальні права і належні судові процедури повинні дотримуватися в рамках прозорого і справедливого судового розгляду відповідно до верховенства закону", - сказала Набіла Массралі.

Вона закликала владу і опозицію зробити "зусилля, спрямовані на деескалацію".

Представник ЄС також наголосила, що "інклюзивний парламентський процес, політична стабільність і незалежність судової системи є попередніми умовами для поглиблення партнерства цієї країни з ЄС в рамках угоди про асоціацію".