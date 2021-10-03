05 октября 2021, 09:00 За добу вакциновано понад 100 тисяч українців В Україні за минулу добу понеділка, 4 жовтня, вакциновано 100 331 особу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Одну дозу отримали 51 472 особи, повністю імунізовані - 48 859 осіб. Протягом доби працювали 831 мобільна бригада, 2 925 пунктів щеплення, 339 центрів вакцинації. З початку кампанії вакцинації щеплено 7 242 115 осіб, з них отримали одну дозу - 7 242 113 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 820 725 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Усього проведено 13 062 838 щеплень. Твитнуть Загрузка... Загрузка...