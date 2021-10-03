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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
05 октября 2021, 09:00

За добу вакциновано понад 100 тисяч українців

В Україні за минулу добу понеділка, 4 жовтня, вакциновано 100 331 особу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Одну дозу отримали 51 472 особи, повністю імунізовані - 48 859 осіб.

Протягом доби працювали 831 мобільна бригада, 2 925 пунктів щеплення, 339 центрів вакцинації.

З початку кампанії вакцинації щеплено 7 242 115 осіб, з них отримали одну дозу - 7 242 113 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 820 725 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Усього проведено 13 062 838 щеплень.

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