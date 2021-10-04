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Вторник, 5 октября 2021
15:00
Важливі Люди: Владислав Кирилов про сльози Володимира Струка на труні Валерія Доброславського
14:30
Естонська делегація запевнила українців у всебічній підтримці. Подробиці з Золотого
14:00
Монобільшість відкликає з посади Голови Верховної Ради України Дмитра Разумков
13:30
Унікальна виставка марок на Луганщині
13:00
Саакашвілі написав Зеленському лист
12:30
Данілов: Пік нової COVID-хвилі в України попереду
12:00
Мешканці Воронового шукають меценатів
11:30
У Хмельницькій області згоріло 12 тонн зерна
11:00
У застосунку Дія з'являться нові COVID-сертифікати
10:30
"Помаранчеву" зону розширили на вісім областей
10:00
В Україні подвоївся приріст COVID
09:30
У Facebook назвали причину масштабного збою
09:00
За добу вакциновано понад 100 тисяч українців
Понедельник, 4 октября 2021
15:30
ЄС не розглядає скасування безвізу для України
15:00
СБУ повідомила про підозру шпигуну спецслужб РФ, який збирав секретні дані про українські військові підрозділи
14:30
У Сімферополі вночі затримали майже сотню людей
14:00
З 1 жовтня кількість аптек з доступними інсулінами по країні зросла в чотири рази, на Луганщині – із 23 до 150
13:30
Вчителька Кремінського ліцею перемогла у номінації «Прифронтовий вчитель» премії Global Techer Prize Ukraine
13:00
Рада збереться позапланово задля підвищення пенсій
12:30
В ЄС зробили заяву у зв'язку з арештом Саакашвілі
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
05 октября 2021, 14:00
Монобільшість відкликає з посади Голови Верховної Ради України Дмитра Разумков
Подробиці в сюжеті.
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