З початку року СБУ затримала на сході України 9 бойовиків та виявила сотні кг вибухівки у схронах

05 октября 2021, 15:30

СБУ проводить системну роботу із запобігання та нейтралізації загроз державній безпеці на сході України. З початку року поблизу лінії розмежування затримано 9 бойовиків так званих «Л/ДНР». Зловмисники причетні до обстрілів позицій українських військових.

Крім того, співробітники СБУ встановили місцезнаходження 53-х ворожих схронів, з яких вилучено сотні кг вибухівки.

За оперативними даними, тайники облаштували учасники угруповань бойовиків для вчинення диверсій на території регіону.

Також викрито 190 інтернет-агентів, які діяли в інтересах спецслужб РФ. Зловмисники закликали до захоплення державної влади та порушення територіальної цілісності України.

На Луганщині:

контррозвідники СБУ затримали шпигуна Головного управління Генштабу Збройних Сил РФ. Зловмисник збирав розвіддані у районі проведення операції Об’єднаних сил.

У вересні цього року затримано бойовика та званої «ЛНР». У 2014 році він брав учать у штурмі і захопленні будівлі Управління СБУ у Луганській області.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На Донеччині:

викрито бойовика танкового підрозділу незаконних збройних формувань. Встановлено, що затриманий причетний до обстрілів позицій українських військових.

У Маріуполі блоковано діяльність мережі ворожих інтернет-агентів. Зловмисники закликали до агресивної війни та зміни меж державного кордону. Для поширення провокативних матеріалів, вони використовували заборонені в Україні соцмережі.

За викритими фактами протиправної діяльності тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Пресслужба СБУ в Луганській області