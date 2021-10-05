05 октября 2021, 16:30 Осінній призов: на Луганщині на строкову службу відправлять понад 200 юнаків Із них сьогодні на строкову військову службу до лав Збройних Сил України відправлено 80 юнаків. Захід із цієї нагоди відбувся у Сєвєродонецькому міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Твитнуть Загрузка... Загрузка...