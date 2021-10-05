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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
05 октября 2021, 16:30

Осінній призов: на Луганщині на строкову службу відправлять понад 200 юнаків

Із них сьогодні на строкову військову службу до лав Збройних Сил України відправлено 80 юнаків.

Захід із цієї нагоди відбувся у Сєвєродонецькому міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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