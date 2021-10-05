Із них сьогодні на строкову військову службу до лав Збройних Сил України відправлено 80 юнаків.
Захід із цієї нагоди відбувся у Сєвєродонецькому міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
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05 октября 2021, 16:30
Осінній призов: на Луганщині на строкову службу відправлять понад 200 юнаків
Із них сьогодні на строкову військову службу до лав Збройних Сил України відправлено 80 юнаків.
Захід із цієї нагоди відбувся у Сєвєродонецькому міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
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