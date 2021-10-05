СБУ повідомила про підозру шпигунові спецслужб РФ

05 октября 2021, 17:00

Служба безпеки України повідомила про підозру у шпигунстві агенту російських спецслужб, який збирав розвідувальну інформацію про підрозділи Збройних сил України. Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомляє прес-служба ООС.

Відзначається, що в серпні цього року під час спецоперації в Луганській області контррозвідники СБУ затримали іноземного агента на спробі передачі кураторам відомостей, що містять державну таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що іноземець збирав розвіддані про підрозділи ООС. Для цього він виїжджав у райони розташування військових об'єктів і проводив фотофіксацію.

Крім того, для отримання секретних відомостей, зловмисник намагався встановлювати особисті контакти з військовослужбовцями.

Наразі затриманому судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.