З'явилися результати заключної фази випробувань вакцини AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca пройшла третю фазу клінічних випробувань. Препарат безпечний і захищає в середньому на 74%. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний санлікар України Ігор Кузін.
Ефективність вакцини для людей у віці від 65 років ще вища - 83,5%. Ефективність в запобіганні госпіталізації становить 94,2%, а реанімації - майже 100%.
Днями результати третьої фази клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти COVID-19 були опубліковані в The New England Journal of Medicine.
Третю фазу клінічних випробувань провели у США, Чилі і Перу. Участь в ній взяла 32 451 особа. З них дві третини отримали дві дози вакцини з інтервалом в 28 днів, а третина отримала плацебо.