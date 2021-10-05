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Общественное мнение
Общество
05 октября 2021, 17:30

З'явилися результати заключної фази випробувань вакцини AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca пройшла третю фазу клінічних випробувань. Препарат безпечний і захищає в середньому на 74%. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний санлікар України Ігор Кузін.

Ефективність вакцини для людей у ​​віці від 65 років ще вища - 83,5%. Ефективність в запобіганні госпіталізації становить 94,2%, а реанімації - майже 100%.

Днями результати третьої фази клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти COVID-19 були опубліковані в The New England Journal of Medicine.

Третю фазу клінічних випробувань провели у США, Чилі і Перу. Участь в ній взяла 32 451 особа. З них дві третини отримали дві дози вакцини з інтервалом в 28 днів, а третина отримала плацебо.

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