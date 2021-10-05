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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
05 октября 2021, 18:00

МОЗ пояснило, чи потрібен тест на антитіла після вакцинації або одужання

Тест на антитіла після COVID-вакцинації чи одужання від коронавірусу робити не варто. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у вівторок, 5 жовтня.

За його словами, хоча рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, який корелював б із захистом від вірусу, поки невідомий, роль антитіл як основного фактора в імунітеті широко визнається.

"Це означає, що хоча антитіла і є однією з важливих ланок захисту від вірусу, поки невідомо, який саме рівень антитіл може забезпечити цей захист. Останнє вкотре підкреслює, що робити тести на антитіла після хвороби або щеплення не варто", - пояснив Кузін.

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