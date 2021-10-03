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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
05 октября 2021, 09:30

У Facebook назвали причину масштабного збою

У компанії Facebook заявили, що збій в роботі соцмережі стався через неправильні зміни конфігурації на магістральних маршрутизаторах. Про це повідомляється на сайті Facebook Engineering.

"Наші інженерні групи дізналися, що зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між нашими центрами обробки даних, викликали проблеми, які перервали цей зв'язок. Це порушення мережевого трафіку зумовило каскадний вплив на способи зв'язку наших центрів обробки даних, в результаті чого наші послуги були призупинені", - йдеться в повідомленні.

У компанії також зазначили, що основна причина цього відключення також вплинула на багато внутрішніх інструментів і систем, які використовуються в повсякденній роботі, ускладнюючи спроби фахівців компанії швидко діагностувати і вирішити проблему

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