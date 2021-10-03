В Україні подвоївся приріст COVID

05 октября 2021, 10:00

В Україні приріст захворюваності на коронавірус за минулу добу становив 9,8 тисячі, що вдвічі більше, ніж було напередодні. При цьому госпіталізовано за добу близько 1,9 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні. Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 4 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 1881 особу;

летальних випадків - 317;

одужали - 4229 осіб.

протестовано: методом ПЛР - 37 080 осіб, методом ІФА - 8762 особи, експрес-тестами - 28 283 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 469 856 осіб;

одужали - 2 268 752 особи;

летальних випадків - 57 206;

проведено ПЛР-тестів - 13 003 972.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-му місці за поширенням і на 19-му - за кількістю смертей від COVID-19.