У застосунку Дія з'являться нові COVID-сертифікати

05 октября 2021, 11:00

В Україні тестують нові COVID-сертифікати. Йдеться про документи в Дії, які засвідчуватимуть результат ПЛР-тестування чи одужання від коронавірусної хвороби. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Віскуб.

"Ми поступово тестуємо цифрові COVID-сертифікати. Зокрема, для ПЛР-тестування, такий сертифікат також з'явиться в Дії. Він буде дійсним 72 години, як і результат тесту. Також ми починаємо тестування COVID-сертифікатів для тих, хто перехворів на коронавірус", - розповів чиновник.

Він відзначив, що в Україні найближчим часом будуть фактично всі три види сертифікатів, які зараз є на рівні ЄС - сертифікати вакцинації, тестування та одужання від COVID-19.