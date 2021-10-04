"Помаранчеву" зону розширили на вісім областей

05 октября 2021, 10:30

МОЗ оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на вівторок, 5 жовтня, вісім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Ще напередодні показники "помаранчевої" зони визначали в семи регіонах, до них сьогодні приєдналася Закарпатська область.

Загалом у списку з найбільш погіршеною епідеміологічною статистикою зараз є такі області:

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Рівненська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька.

Усі ці регіони мають погані показники рівня захворюваності на коронавірус. Найгірша статистика зараз у Чернівецькій - 653, Харківській - 450 і Запорізькій області - 380. Тоді як норма має бути не більше 75 на 100 тисяч населення.

Крім того, в деяких областях перевищено динаміку COVID-госпіталізацій. Найгірша ситуація в Херсонській області - 71,1% і Рівненській - 59,1%. Натомість визначено, що рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів чи з підозрою на хворобу протягом останніх 7 днів має бути не більше 50%.