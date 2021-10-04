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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
05 октября 2021, 11:30

У Хмельницькій області згоріло 12 тонн зерна

У Хмельницькій області в селі Шумівці в понеділок вночі, 4 жовтня, загорілася зерносушарка із зерном соняшника. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Менш ніж за півгодини пожежники ліквідували загоряння. Внаслідок загоряння знищено 12 тонн насіння соняшнику. На місці працювали 5 одиниць техніки і 17 рятувальників", - ідеться в повідомленні.

Чинниками, які ускладнили гасіння пожежі, були велике задимлення, значне навантаження горіння та віддаленість джерел протипожежного водопостачання. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу було локалізовано о 23:56 і ліквідовано о 00:15.

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